Champions League, corsa a cinque: il calendario delle concorrenti a confronto

La Redazione24

,

mercoledì 28 Aprile 2021.

Champions League, corsa a cinque: il calendario delle concorrenti a confronto Atalanta, Lazio, Juventus, Napoli e Milan. Cinque squadre per tre posti disponibili. Cinque partite per aggiudicarsi l’ingresso in Champions League, eccezion fatta per la Lazio che ne ha sei perché deve recuperare la sfida contro il Torino. Ecco il calendario delle cinque concorrenti: ci sono anche due scontri diretti

