Arbitri, le accuse in Procura: “Voti truccati per promozioni e dismissioni dei fischietti in B”

La Redazione24

,

sabato 01 Maggio 2021.

Arbitri, le accuse in Procura: “Voti truccati per promozioni e dismissioni dei fischietti in B”Un esposto presentato a Roma dopo le dismissioni, al termine della stagione scorsa, dei direttori di gara Minelli e Baroni. Al lavoro anche la Procura federale. Nel mirino la vecchia gestione dell’Aia, guidata da Marcello Nicchi, sostituito a febbraio da Alfredo Trentalange

