Lafay, fuga vincente. Attila Valter resta in maglia rosa, mentre Ewan si ritira

Lafay, fuga vincente. Attila Valter resta in maglia rosa, mentre Ewan si ritiraIl francese della Cofidis va in fuga insieme ad altri nove corridori e nel finale ne ha più di tutti. Sul podio Gavazzi e Arndt. L’australiano si arrende per un dolore al ginocchio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 15 Maggio 2021.

Lafay, fuga vincente. Attila Valter resta in maglia rosa, mentre Ewan si ritiraIl francese della Cofidis va in fuga insieme ad altri nove corridori e nel finale ne ha più di tutti. Sul podio Gavazzi e Arndt. L’australiano si arrende per un dolore al ginocchio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA