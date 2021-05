DAD “Dante a distanza”, la canzone creata dagli studenti del Liceo Classico Fiorentino di Lamezia Terme

La Redazione

Lamezia Terme,

martedì 18 Maggio 2021.

Il progetto, è stato realizzato, dai ragazzi del liceo classico fiorentino, con il patrocinio dello studio musicale dissonanze, in occasione del 700º anniversario della morte del poeta Dante Alighieri. Tramite incontri social, causa COVID19, ha lo scopo di portare avanti i pensieri e le opere di Dante.

Tutto ciò viene racchiuso in una canzone, la quale ci aiuta a ricordare i passaggi più illustri della letteratura universale, con fantasia e innovazione.

Un testo letterario rivisitato sotto forma di canzone, per mantenere la conoscenza di opere importanti tra i giovani.

Un brano musicale, che racchiude 3 canti dell’inferno, rendendo il poema più interessante, agli occhi e alle orecchie dei giovani.

