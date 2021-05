Juve in pressing su Zidane! E per Allegri c’è un biennale col Real Madrid

Juve in pressing su Zidane! E per Allegri c’è un biennale col Real Madrid Il tecnico dei Blancos è anche nel mirino della Francia, ma il Decreto Crescita può far pendere la bilancia verso Torino. Max non ha dubbi: Perez e il Real hanno la priorità su tutti continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

martedì 18 Maggio 2021.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

