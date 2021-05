Questo Venezia è proprio Forte: 1-0 al Lecce. Ma per la finale è tutto aperto

Questo Venezia è proprio Forte: 1-0 al Lecce. Ma per la finale è tutto apertoGabriel evita ai salentini un passivo maggiore, ora a Corini basterà vincere nel ritorno per andare in finale. Ma la squadra di Zanetti è un osso duro

La Redazione24

martedì 18 Maggio 2021.

Questo Venezia è proprio Forte: 1-0 al Lecce. Ma per la finale è tutto apertoGabriel evita ai salentini un passivo maggiore, ora a Corini basterà vincere nel ritorno per andare in finale. Ma la squadra di Zanetti è un osso duro

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

