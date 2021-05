Giuseppe Brogni nominato Coordinatore regionale del Sindacato Salp

Il panorama sindacale italiano e regionale si arricchisce di una nuova sigla, il SALP, (Sindacato A.C.A.I. dei Lavoratori e Pensionati)

sabato 22 Maggio 2021.

Il nuovo Sindacato è stato da poco riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto dotato di co

dice per le trattenute delle quote associative sindacali per il settore Pubblico e Settore Scuola e pure per il Comparto privato. Nella sigla sindacale SALP è compresa l’associazione autonoma Patronato A.C.A.I., presente da molto tempo in tutte le Regioni per la promozione del Patronato per i servizi previdenziali, di assistenza e di tutela dei diritti dei cittadini, del Caf per i servizi Fiscali e la Formazione.

La Direzione Generale del Salp, guidata dal Presidente dr Raffaele Iavazzi, forte della sua esperienza nel campo dell’assistenza, ha deciso recentemente di strutturarsi ed organizzarsi come sindacato in ogni regione: in Calabria ha proceduto da qualche giorno alla nomina di Segretario Regionale e Coordinatore Giuseppe Brogni, sindacalista di vasta esperienza acquisita durante gli anni di guida dell’Ugl di Cosenza, facendole raggiungere traguardi ragguardevoli.

BROGNI, così come richiesto dalla Direzione Generale del SALP, dovrà costituire entro breve tempo un coordinamento regionale, di cui faranno parte i Coordinatori di ogni categoria rappresentativa, per poi procedere alla nomina dei Coordinatori provinciali e dei Coordinatori regionali di categoria.

Le nomine dei Coordinatori e la costituzione della struttura hanno la precipua funzione di far conoscere i programmi di questo nuovo Sindacato autonomo che sono alquanto ambiziosi e tendono a privilegiare fatti e non parole sulle tante problematiche che attraversano da tanti anni la Calabria. Una regione su cui la politica di ogni colore ed i sindacati riversano solo fiumi di parole, di lamenti e atteggiamenti demagogici, senza mai dare un progetto di risoluzione, accompagnato anche da un’azione di stimolo nei riguardi del governo per porre fine ad un’economia disastrata, alla disoccupazione, soprattutto giovanile, che conosce alte percentuali, ed all’ingiustizia sempre più crescente e all’illegalità che ferma spesso ogni proposito di rinnovamento.

Il SALP sarà presente su tutte le problematiche e le sue battaglie saranno quotidiane con la presenza di propri rappresentanti di vertice e di base.

