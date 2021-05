Emergenza coronavirus, in provincia di Crotone i casi attivi scendono verso quota 500

Oltre 100 in meno rispetto a giovedì 27 maggio, seppur rimane a poco più di 20 il numero di soggetti ricoverati in reparti covid.

Nunzio Esposito

CROTONE,

lunedì 31 Maggio 2021.

Notizie confortanti, per quanto riguarda l’emergenza epidemiologica da coronavirus nella nostra provincia: continua a mantenere un trend in discesa la curva pandemica nei comuni del crotonese, con un totale di casi ancora attivi di 519 alla data di ieri, oltre 100 in meno rispetto a giovedì 27 maggio, seppur rimane a poco più di 20 il numero di soggetti ricoverati in reparti covid.

La città di Crotone si trova ancora oltre i 200 casi, ma è in calo quotidianamente, come pure Cirò Marina che nello stesso micro-periodo scende da 91 a 74 positivi.

Numeri molto inferiori, ma non per questo da trascurare, negli altri centri abitati, con Isola Capo Rizzuto che conta 44 casi (-12) e Cirò Superiore con 40 (-6), anche se entrambi sono accomunati dallo stesso tasso di positività (contagi totali/abitanti) pari al 4,8%, al pari di San Mauro Marchesato (che ad oggi ha solo 8 casi) ed inferiore solo a Belvedere Spinello (7 casi attivi) con il 4,9%.

Scendono i contagi anche a Rocca di Neto dove si segnalano 26 positivi (-23), a Strongoli (-7) ed a Cutro (-11), mentre per il resto numeri tutti inferiori a 10 casi.

Nel complesso sono 10 i centri abitati attualmente senza casi di coronavirus, con Carfizzi che detiene saldamente la palma del comune free-covid in assoluto.

In diminuzione anche il tasso di positività tra tamponi e positivi, che mentre giovedì scorso era del 23,3%, ieri si attestava a poco più del 7%, con 9 risultati positivi rispetto ai 127 tamponi eseguiti.

