Lukaku: “Lo scudetto della mia Inter come un verso di Jay-Z, e ora faccio ballare l’Europeo”

La Redazione24

,

martedì 01 Giugno 2021.

Lukaku: “Lo scudetto della mia Inter come un verso di Jay-Z, e ora faccio ballare l’Europeo”Il belga dell’Inter e la sua passione per la musica e in particolare per il rapper americano: “Mi ha cambiato la vita e insegnato a credere in me. La nostra vittoria è figlia del sacrificio”

