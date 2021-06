Terzo Settore, istituito Ufficio regionale del Registro unico nazionale

Delibera approvata oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore Gallo

Catanzaro,

martedì 01 Giugno 2021.

La Giunta regionale della Calabria, su proposta dell’assessore Gianluca Gallo, ha istituito L’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts). Si dà così corso agli adempimenti richiesti a livello nazionale (decreto legislativo 117/17 e successive modifiche e integrazioni).

L’Ufficio è attivato presso il settore “Programmazione erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale – servizi sociali e socio-Sanitari – economia sociale e volontariato”.

LA DELIBERA

Nella delibera è specificato che le risorse destinate alle Regioni per il Runts debbano essere utilizzate «per l’istituzione presso ciascuna Regione e Provincia autonoma dell’Ufficio del Runts, per la comunicazione al sistema informativo del Runts dei dati degli enti iscritti nei registri Odv e Aps, per l’effettuazione di una prima rilevazione dei fabbisogni formativi del personale addetto agli uffici del Runts e per l’avvio delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti nel Runts».

