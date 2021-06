Crotone, a passovecchio la Polizia stradale ferma e arresta due spacciatori di droga

Erano venuti a rifornirsi di droga a Crotone per poi venderla a Roccabernarda

Comunicato della Polizia Stradale

Crotone,

giovedì 10 Giugno 2021.

Questo è quello che è emerso dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale di Crotone nel pomeriggio del 09 giugno, a seguito di un controllo effettuato da una pattuglia a due soggetti a bordo della loro automobile.

In particolare, gli agenti, nel corso di un posto di controllo sulla S.S. 106, in località Passovecchio del Comune di Crotone, fermavano un’autovettura con a bordo due individui, i quali subito si mostravano non collaborativi e irrequieti al momento del controllo.

Per tali motivi e grazie al loro intuito investigativo, gli operatori procedevano alla loro perquisizione, rinvenendo addosso ad uno dei due una busta contenente oltre 50 grammi di marijuana. A seguito di ciò, il soggetto che deteneva materialmente la sostanza, andava in escandescenza, seguendo anche una colluttazione con gli operatori, i quali prontamente procedevano dunque ad arrestarlo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Con successivi accertamenti, effettuati su disposizione della locale Autorità Giudiziaria presso le abitazioni dei due soggetti, gli uomini della Polizia Stradale rinvenivano anche due bilancini per la pesatura, oltre ad ulteriore sostanza stupefacente.

Concluse le indagini, dunque, gli operatori procedevano ad indagare entrambi i soggetti per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad arrestare uno di essi anche per la condotta di resistenza a pubblico ufficiale.

Tale attività si innesta in un più ampio monitoraggio che la Polizia Stradale di Crotone costantemente effettua lungo le principali arterie della Provincia, anche al fine di verificare lo stato psicofisico dei soggetti che si mettono alla guida, oltre a contrastare, più in generale, la criminalità che circola sulle strade; ne è una dimostrazione, oltre ai fatti sopra descritti, anche il rinvenimento da parte degli operatori di sostanze stupefacenti, detenute per uso personale, a carico di altri due conducenti di veicoli solamente nell’arco dell’ultima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA