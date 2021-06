Piano Spiaggia Strongoli: “la minoranza si astiene all’adozione, non ha avuto la possibilità di visionare il Progetto”

Strongoli,

giovedì 10 Giugno 2021.

Quello che è successo ieri 9 giugno 2021 nel Consiglio Comunale di Strongoli sfiora il paradosso.

L’amministrazione Bruno, senza sentire i capigruppo della minoranza ed in modo autoritario inserisce giorno

7 giugno a distanza di solo 2 giorni dal Consiglio Comunale un punto così importante “Adozione Piano Spiaggia

Comunale (PCS), ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2005 n.17, della Città di Strongoli”.

Come se non bastasse, a 24 ore dal Consiglio stesso, e con le stesse modalità, la maggioranza ha inserito altri

quattro punti all’ordine del giorno.

Nonostante ciò, considerata l’importanza della discussione in oggetto, i Consiglieri di minoranza eletti, si sono

recati immediatamente presso gli uffici comunali per contestare le modalità con gli amministratori e estrarre

copia della documentazione al fine di avere un quadro complessivo considerata l’importanza dell’argomento

di programmazione territoriale.

Tentativo fallito: l’amministrazione Bruno, sorda e con atteggiamento di sufficienza, anche questa volta ha

fatto in modo che i Consiglieri di Minoranza partecipassero alla seduta consigliare senza avere la possibilità

di poter entrare nel merito.

“La congrua documentazione non è stata mai consegnata e tutt’ora non è in mio possesso” denuncia

formalmente il Consigliere Ferdinando Greco. “Quello a cui ho assistito ieri in Consiglio Comunale è ridicolo.

La maggioranza ha perso una straordinaria occasione di partecipazione. Il Piano Comunale Spiaggia è uno

strumento di forte rilevanza per lo sviluppo economico del territorio. Doveva essere una data storica per il

Comune di Strongoli e la maggioranza ha fatto una pessima figura presentandosi in Consiglio senza nemmeno

il Progetto ed una relazione che ne illustrasse gli elementi cardini.”

Ma quello a cui si è assistito ieri in Consiglio Comunale è ridicolo: una maggioranza che ha fatto una pessima

figura, non era presente il Progetto ed è sembrato di vedere dei dilettanti allo sbaraglio.

A seguito dell’insistenza dei Consiglieri di minoranza, e dopo aver sospeso il Consiglio Comunale per ben due

volte, il Progetto (n. 4 relazioni e n.7 tavole grafiche) è arrivato sui banchi della massima assise. È stato il

Consigliere Greco, a quel punto, a pretendere che gli elaborati progettuali fossero vidimati dai presenti, a

garanzia di legalità e trasparenza di quanto posto alla votazione.

“Adesso aspettiamo la pubblicazione per conoscere nel dettaglio il Piano Spiaggia – affermano i Consiglieri di

minoranza – seguiremo con attenzione l’iter fino all’approvazione dello stesso; resta un dato inconfutabile:

ieri in Consiglio si sono viste scene grottesche, dove l’incompetenza dell’amministrazione Bruno si è palesata

in tutta la sua interezza.”

Bocciati nella stessa seduta, ad opera dei Consiglieri di Minoranza, il Documento Unico di Programmazione

ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 perché privi di prospettiva di crescita per la Città di

Strongoli: ne è riprova il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 che per l’annualità corrente

vede inserite solo 3 voci.

“Tali importanti documenti sono stati presentati ed approvati dalla maggioranza senza coinvolgimento ed

alcun confronto con i Consiglieri di minoranza, ciò non può che dar riscontro ad una carenza democratica e

di trasparenza” affermano i Consiglieri Sirianni e Greco.

