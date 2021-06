Coronavirus: 105 casi attivi nel crotonese. 32 nuovi positivi in Calabria, Bollettino completo del 15 giugno

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

martedì 15 Giugno 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 900887 (+2.121).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68282 (+32) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 577 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 546 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9605 (9464 guariti, 141 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 6160 (48 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16608 (16058 guariti, 550 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 105 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6406 (6307 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 682 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22230 (21898 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 173 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5328 (5237 guariti, 91 deceduti)

