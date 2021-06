Atto intimidatorio in spiaggia anche al Lido Aquarama di Cirò Marina: presi di mira ombrelloni e sdraio

I soliti ignoti delinquenti, hanno preso di mira gli ombrelloni e sdraio del Lido “Aquarama” gestito da Andrea Librandi e Pierpaolo Capoano, sul lungomare sud

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

mercoledì 16 Giugno 2021.

Stesso modus operandi. Nottetempo, nella notte tra sabato e domenica, a poca distanza dall’altro atto intimidatorio perpetrato ai danni del lido Soleado, i soliti ignoti delinquenti, hanno preso di mira gli ombrelloni e sdraio del Lido “Aquarama” gestito da Andrea Librandi e Pierpaolo Capoano, sul lungomare sud.

30 ombrelloni e sdraio, rotti, e buttati amare. A nulla sono servite le telecamere in uso del lido per individuare gli autori. Ma, Andrea Librandi e Pierpaolo Capoano, non si sono scoraggiati , anzi, hanno deciso di investire ancor di più nel sistema di videosorveglianza e sistema assicurativo.

“Mai cederemo a minacce ed eventuali richieste. Il disagio che abbiamo subito ci rafforza nell’impegno e nella decisione di andare avanti più consapevoli e decisi”, come ci ha dichiarato Andrea Librandi. “ Non siamo intimoriti ne siamo disposti a scendere a compromessi, certi che attraverso l’agire legale e la fermezza, questi “vigliacchi” perderanno la battaglia.

Ringraziamo quanti, clienti, amici e semplici cittadini ci hanno confermato la loro solidarietà e la loro vicinanza per un episodio tanto inatteso quanto odiosom che è stato regolarmente denunciato presso il Comando Carabinieri della città.

Forse, visto il ripetersi di certi episodi, sarebbe opportuno che l’Amministrazione Comunale prendesse in fattiva e puntuale determinazione di installare telecamere di sorveglianza su tutto il territorio comunale. Questo sicuramente farebbe almeno in parte da deterrente per altre eventuali azioni criminali.

