Incidente sul lungomare di Cirò Marina: muore Michele Famiglietti, 17enne travolto da un auto

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nella notte e che ha avuto come conseguenza la morte di Michele

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 21 Giugno 2021.

Tragedia nella notte sul lungomare nord di Cirò Marina. Un ragazzo di 17 anni, Michele Famiglietti, è morto dopo essere stato investito da una macchina guidata da un ragazzo del luogo. Il ragazzo è morto sul colpo, inutili i soccorsi giunti sul posto. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo ma, per lui non c’è stato nulla da fare.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento, i rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri, che avranno il compito di accertare eventuali responsabilità.

