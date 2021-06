Atalanta, colpo in arrivo per 20 mln: c’è il sì di Musso. Ai dettagli con l’Udinese

Atalanta, colpo in arrivo per 20 mln: c’è il sì di Musso. Ai dettagli con l’UdinesePronto un contratto di quattro anni per il portiere argentino continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 29 Giugno 2021.

