Ad Aprigliano nel cosentino “green pass” obbligatorio per partecipare a manifestazioni

Lo ha stabilito il sindaco Alessandro Leonardo Porco, di Italia viva, con una propria ordinanza

La Redazione

Aprigliano (CS),

venerdì 16 Luglio 2021.

Per assistere alle manifestazioni di intrattenimento, culturali e sportive in programma durante l’estate ad Aprigliano, comune di 2.700 abitanti in provincia di Cosenza, sarà obbligatoria l’esibizione da parte degli over 15, della “certificazione verde Covid-19” .

“Il diritto alla salute dei miei concittadini – ha spiegato Porco – viene prima della libertà individuale dei No-Vax. Ho voluto adottare la presente ordinanza per la tutela della salute della nostra comunità che, in questo momento, è ‘covid free’ anche grazie alla campagna vaccinale che ha dato possibilità a tutti di preservarsi dal contagio”. (ANSA).

