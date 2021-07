New entry e conferme nella Pallavolo Crotone femminile

Lo rende noto lo staff della Pallavolo Crotone

La Redazione

Crotone,

sabato 17 Luglio 2021.

Il puzzle delle Sirene per la prossima stagione 21/22 continua a delinearsi grazie alle new entry e conferme delle atlete già presentate Pioli, Sabadin, Kus, Greco, Capponi e Gambuzza. A queste si aggiunge la conferma di Debora Cosentino, importante elemento del reparto di attacco, grazie alle sue doti nel gioco con la palla alta e alle grandi qualità caratteriali che mette a servizio della squadra. Le sue doti tecnico e caratteriali saranno utili per cercare di realizzare il sogno spezzato la scorsa stagione.

L’altro pezzo del mosaico che si sta costruendo è Letizia Derose, libero, che cercherà di confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione, impegnata quest’anno anche con l’impegnò universitario. Anche per lei sarà un anno importante che metterà alla prova le sue abilità in un contesto di alto livello per contribuire al raggiungimento del risultato.

La dirigenza non si ferma e guarda al mercato per cercare nuovi elementi da inserire nella rosa della formazione che sarà guidata in panchina da Mr. Asteriti ed il suo staff. Nei prossimi giorni si completeranno le pratiche d’iscrizione al nuovo campionato, aspettando le nuove normative, formule e calendari.

Nunzia Bossi, presidentessa onoraria, da poco nominata dichiara “Accogliamo a braccia aperte le nuove sirene, che sono entrate a far parte della “Famiglia della Pallavolo Crotone”. A tutte le nostre atlete, vecchie e nuove, chiediamo “Forza e Determinazione” seguendo i consigli dati dall’esperienza del Capitano Pioli, sul campo e del Mister Asteriti in panchina, al fine di raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati. Essere una “sirena” non è solo scendere in campo, ma vivere integrata nella “Family Pallavolo Crotone”, con il supporto costante di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, sempre disponibile per sostenere le atlete anche fuori dalla palestra.

