Florida Cup, Inter pronta a partire malgrado il forfeit dell’Arsenal

Florida Cup, Inter pronta a partire malgrado il forfeit dell'ArsenalIl volo previsto per domattina, ma si attendono notizie dagli organizzatori che dicono: "Spiaciuti per i Gunners, stiamo ultimando i preparativi per l'evento"

La Redazione24

mercoledì 21 Luglio 2021.

Florida Cup, Inter pronta a partire malgrado il forfeit dell’ArsenalIl volo previsto per domattina, ma si attendono notizie dagli organizzatori che dicono: “Spiaciuti per i Gunners, stiamo ultimando i preparativi per l’evento”

