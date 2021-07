Tonali: “Milan, lotteremo per lo scudetto. E io voglio riprendermi l’azzurro”

Tonali: “Milan, lotteremo per lo scudetto. E io voglio riprendermi l’azzurro”Il centrocampista rossonero: “I soldi? E’ il Milan la mia felicità. Vedrete il vero Sandro. In Champions vogliamo fare strada, Pioli è un padre. Il club ha creduto in me: ho fatto un passo anche io, riducendomi l’ingaggio” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

mercoledì 21 Luglio 2021.

