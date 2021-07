Gravina: “Valutiamo l’obbligo di vaccino per i calciatori”. E sulla riapertura degli stadi…

Gravina: “Valutiamo l’obbligo di vaccino per i calciatori”. E sulla riapertura degli stadi…Il presidente della Figc, che ha illustrato la bozza della sua riforma in Consiglio federale (“Fusione di B e C e sui format a 18 lascio decidere alle Leghe”), ha parlato anche di Green Pass per gli addetti ai lavori. Quanto agli impianti: […]

La Redazione24

,

martedì 27 Luglio 2021.

Gravina: “Valutiamo l’obbligo di vaccino per i calciatori”. E sulla riapertura degli stadi…Il presidente della Figc, che ha illustrato la bozza della sua riforma in Consiglio federale (“Fusione di B e C e sui format a 18 lascio decidere alle Leghe”), ha parlato anche di Green Pass per gli addetti ai lavori. Quanto agli impianti: “Abbiamo proposto al governo l’occupazione dei posti a scacchiera”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA