Cirò, Pronta l’estate cirotana “Sere d’Estate 2021”

Un ricco programma fino al 25 agosto con la presentazione del libro dello scrittore Luca Cataldo Murano”Se io fossi(in)te

domenica 01 Agosto 2021.

Dopo una lunga sosta forzata causa pandemia, l’Ammistrazione comunale di Cirò, scrive in una nota il sindaco ​ Francesco Paletta, a partire dal 31 Luglio intende offrire alla cittadinanza un’estate ricca di emozioni e di eventi in collaborazione con tutte le associazioni locali. Le sere si susseguiranno spaziando da momenti teatrali, sonori e culturali a quelli di puro intrattenimento nello scenario offerto dal suggestivo borgo storico di Cirò. Una particolare attenzione scrive Paletta- sarà rivolta agli eventi dedicati al vino, eccellenza cirotana che fa della nostra Città l’ideale rappresentante della Calabria dei Vini in tutto il mondo. Naturalmente, ogni appuntamento sarà organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge. Ai visitatori non resta che addentrarsi nei vicoli del Borgo antico alla scoperta del​ Castello di Cirò​, della​ Casa nativa di San Nicodemo da Cirò, Santo adorato dal popolo cirotano dove nacque nel 900, e mammolese dove morì nel 990, situata in uno dei primissimi villaggi sorti a Cirò,​ denominato Portello​:”A ruga dù Porteddù” antica Pscron. Ma da visitare ci sono anche i numerosi palazzi gentilizi e chiese antiche disseminati nell’antico borgo, i quattro musei dedicati a: Luigi Lilio astronomo e matematico, ideatore della riforma del​ calendario Gregoriano; Giano Lacinio alchimista; Civiltà contadina e Archeologico. Sia il castello che i musei saranno aperti tutti i giorni dalle ore 18.00​ fino alle ore 22.00, durante la settimana dalle ore 8,00 alle ore 13.00 le visite di gruppo potranno effettuarsi previa prenotazione al numero 377 345 4924. Di particolare importanza saranno le tre giornate 16/17/18 Agosto dedicate a Luigi Lilio con il premio Lilio, premio realizzato dal maestro Michele Affidatoche sarà consegnato all’astrofisica professoressa Sandra Savaglio. Si terrà inoltre, la prestigiosa mostra internazionale di pittura, con l’esposizione di 20 opere provenienti da diverse nazioni, promosso dall’associazione​ di Le Castella “Leonardo da Vinci” e rientra nella denominata settimana della cultura castellese 2021, “evento storicizzato Regionale” giunto alla sua settima edizione, che avrà come partner Comuni prestigiosi quali Vinci, Tropea, Santa Severina e Reggio Calabria. E ancorasottolinea il sindaco si terrà la mostra fotografica del maestro Demo Carelli nel Museo fino alla fine del mese di Agosto: una panoramica fotografica mozzafiato sul nostro antico Borgo, oltre ad una mostra permanente, dedicata alla stella che si trova nell’atrio. L’Estate inoltre si arricchirà della mostra personale di pittura del pittore impressionista Giuseppe De Fine che si terrà nel Castello per tutto il mese di Agosto. Interessante conclude Paletta -sarà seguire la presentazione di un studio appena pubblicato sul maniero Carafa che svelerà non solo la storia del manufatto architettonico, ma anche della antica costruzione fortificata di Cirò dell’architetto Isabella Gaudino che presenterà l’opera insieme aFederico Cordella . Molte serate saranno allietate da teatro, oltre alla magica serata dedicata al vino: 12 agosto “Incontri Divini” nel borgo antico con Francesco Loccisano e Marcello De Carolis duo alla chitarra battente, a cura dell’associazione “Le Quattro porte”; il 7/8 Agosto si terrà la festa patronale dei Santi Nicodemo e Francesco; il 16 e il 17 agosto si terrà invece l’ottava giornata regionale del calendario liliano con inaugurazione writers e sfilata con abiti d’epoca del 500 e rappresentazione della Tavola Biccherna. Seguirà il 18 agosto con lo spettacolo teatrale dedicato a Lilio e Lacinio del regista Domenico Madera. Si terrà invece il 19 agosto la 7° edizione della settimana della cultura castellese a cura dell’associazione culturale Leonardo da Vinci:”Il calendario perfetto, riflessioni e idee. A seguire degustazione dei vini di Cirò.

