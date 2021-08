Scompare a Milano il Presidente del Comitato Regionale Fidal Calabria Ignazio Vita

Il cordoglio del sindaco Falcomatà e dell’Assessora Giuggi Palmenta

Reggio Calabria,

giovedì 12 Agosto 2021.

“Il presidente Vita è da sempre uno dei più solidi pilastri dell’intero circuito sportivo cittadino e regionale”

“Il Presidente del Comitato Regionale Fidal Calabria Ignazio Vita ci ha lasciati. La nostra città non dimenticherà il suo impegno al servizio del mondo sportivo cittadino e regionale. Il suo entusiasmo, le sue capacità umane e professionali, la sua straordinaria umanità rimarranno per sempre un esempio per tutti coloro che in tanti anni di attività hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di poter collaborare con lui”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che insieme all’Assessora allo Sport Giuggi Palmenta hanno espresso sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa del dirigente Fidal Ignazio Vita, venuto a mancare quest’oggi a Milano all’età di 73 anni.

“Il Presidente Vita è stato per decenni un solido punto di riferimento per lo sport calabrese – prosegue la nota – Reggio Calabria ricorderà per sempre il suo impegno a servizio della comunità sportiva cittadina, le sue battaglie per il rilancio e la crescita del movimento dell’atletica leggera nella nostra città, le tante manifestazioni sportive organizzate, il lavoro di interlocuzione sempre costante per le attività sportive del Campo Scuola Coni Aldo Penna, affidato proprio alla Fidal, ed l’impegno costante per la sua riqualificazione. Il Presidente Vita è stato un pilastro dell’atletica leggera. Tutti gli atleti che negli ultimi decenni hanno praticato questo sport nella nostra città hanno trovato in lui un solido sostegno ed uno straordinario motivatore”.

“Alla sua famiglia, a tutte le società sportive di atletica leggera, agli atleti e all’intero circuito sportivo reggino giungano le condoglianze dell’Amministrazione comunale reggina”.

