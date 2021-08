Nedved: “Ronaldo in panchina? Scelta condivisa con Allegri. Resterà alla Juve”

Nedved: “Ronaldo in panchina? Scelta condivisa con Allegri. Resterà alla Juve”Il vicepresidente bianconero sull’esclusione di CR7: “A inizio stagione è normale, non tutti sono al top. Il discorso non riguarda solo il portoghese” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 22 Agosto 2021.

