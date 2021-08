Isola Capo Rizzuto. Emergenza Idrica, il Sindaco: “i responsabili sono criminali e li denunceremo come tali”

La nota del Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 23 Agosto 2021.

Chiunque sia responsabile del problema della chiusura dell’acqua di questi giorni su Isola Capo Rizzuto è un criminale e i criminali vanno perseguiti penalmente. Per questo domani farò denuncia alla procura della repubblica per individuare le responsabilità. Abbiamo già diffidato il Consorzio di Bonifica e la società A2A, ma non è bastato.

Non si può lasciare una cittadina come Isola Capo Rizzuto, in piena stagione, con migliaia di turisti nelle seconde case, con i villaggi ancora strapieni, senza la risorsa principale. Faccio appello alla regione, ai nostri consiglieri regionali e ai parlamentari, siete voi che dovete difendere gli interessi dei cittadini, mobilitatevi e cercate di venirci incontro.

Domani mattina avrò’ un incontro in regione per fare chiarezza sul problema e trovare una soluzione adeguata. Gli enti pubblici e privati che gestiscono l’acqua e ne interrompono l’erogazione arbitrariamente devono capire che nessuna motivazione economica o programmatica può creare un disagio così grave in un periodo come questo.

All’esito della riunione aggiornerò i cittadini e prenderemo le iniziative più adeguate anche di tipo eclatante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA