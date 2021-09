Sottosegretario Costa faccia tappa a Cariati, era e resta grave errore chiusura Ospedale

Il Sindaco Filomena Greco: “territorio paga fallimento tagli”

Cariati,

mercoledì 01 Settembre 2021.

Ci auguriamo che il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa da ieri (lunedì 30) in Calabria per un tour di ricognizione tra gli ospedali calabresi, possa trovare il tempo di incontrare ed ascoltare le istituzioni locali e toccare con mano la gravità della continua spoliazione di diritti e servizi fatta subire a questo territorio che prima aveva come punto di riferimento l’ex Ospedale Vittorio Cosentino e che da 10 anni a questa parte risulta totalmente abbandonato a se stesso.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco invitando Costa a fare tappa a Cariati, simbolo del fallimento dei tagli lineari della sanità ai quali non è seguita alcuna delle promesse fatte.

Dalla mancata realizzazione della Casa della salute alla chiusura del Pronto Soccorso, passando dall’impossibilità dello Spoke di Corigliano – Rossano di sopperire alla carenza determinatasi e alla mancata realizzazione ad oggi dell’Ospedale della Sibaritide, fino alla privazione di servizi fondamentali come quello della guardia medica in piena estate. È evidente – aggiunge il Primo Cittadino – che prima di chiudere i presìdi e riorganizzare la rete ospedaliera occorreva, così come lo stesso Ministro Roberto Speranza ha condiviso in Parlamento nello scorso mese di marzo, rafforzare la rete territoriale. Cosa che non è stata fatta e che i cittadini del bacino del basso jonio cosentino continuano a pagare sulla propria pelle ingiustamente.

L’auspicio è che dopo Tropea, Soverato, Roccella, Siderno e Reggio Calabria – conclude la Greco – Costa possa venire a Cariati per constatare di persona il grave errore che è stato commesso con la chiusura dell’ospedale pubblico.

