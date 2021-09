Caduto grosso albero di Pino sulla strada Cirò-Cirò Marina, il sindaco ripristina viabilità

Nessun danno a cose e persone

LaRedazione

Cirò,

domenica 05 Settembre 2021.

Un grosso albero di Pino (Pinus pinea), è caduto sulla strada provinciale Cirò-Cirò Marina in località Porcaro, per fortuna in quell’istante non transitava nessun mezzo. Successivamente i primi automobilisti giunti sul posto ed impossibilitati a proseguire nei due percorsi di marcia, hanno lanciato l’allarme. Il sindaco Francesco Paletta ha emanato ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, per consentire agli automobilisti di proseguire nei due sensi di marcia. Già qualche mese fa un altro grosso Pino era caduto nello stesso punto diveltendo il guard rail sul ponte del Porcaro, rimasto pericolosamente senza protezione, fino ad oggi subendo ulteriori danneggiamenti. Resta il fatto che la curva sopra il ponte, è rimasta senza protezione , perciò il guard rail va ripristinato prima possibile per evitare che qualche automobilista che prende la curva troppo larga finisce sotto il ponte. Sono circa tre mesi che si sta lavorando ad un progetto di ripristino della pineta- ha detto Paletta. Per ora- la forestale prosegue il sindaco- ha attenzionato solo gli alberi tagliati, e sta facendo il progetto per sistemare tutto il bosco, insieme al WWF ed il Comune. Intanto il sindaco Paletta ha intimato con sanzione pecuniaria la messa in sicurezza dell’area in modo che tali eventi non debbano più ripetersi. Purtroppo ogni anno la pineta è presa di mira dai piromani arrecando danni incalcolabili all’ecosistema, gli esemplari di Pini sopravvissuti col tempo sono seccati e marciti con conseguenza che il sottobosco è disseminato di tronchi morti caduti negli anni. A questo fardello poi si è aggiunto un altro, la processionaria che ha distrutti i Pini già colpiti dagli incendi dandogli il colpo finale. Perciò la Pineta va ripulita in modo che non succedono più tali eventi pericolosi per gli automobilisti e salvaguardare la Pineta dagli incendi.

guard rail primo incidente

guard rail secondo incidente

