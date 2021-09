Juve, una difesa da brividi: peggio solo oltre 60 anni fa!

La Redazione24

giovedì 23 Settembre 2021.

Juve, una difesa da brividi: peggio solo oltre 60 anni fa!Con i due gol subiti a La Spezia, la Juventus prosegue nella sua striscia di partite consecutive in Serie A in cui ha subito almeno una rete. E non è l’unico dato che preoccupa…

