Giroud: “Non vedo l’ora di giocare con Ibra. Lotteremo per lo scudetto”

La Redazione24

,

lunedì 11 Ottobre 2021.

Giroud: “Non vedo l’ora di giocare con Ibra. Il Milan lotterà per lo scudetto”Il francese parla al canale ufficiale della Serie A: “Sono fortunato a giocare in questo club, come il mio idolo Shevchenko. Maignan presto sarà titolare in nazionale”

