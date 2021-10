Inter, è Nandez il rinforzo più prezioso: nel sondaggio Gazzetta batte Jovic

Inter, è Nandez il rinforzo più prezioso: nel sondaggio Gazzetta batte Jovic41% delle preferenze per il cagliaritano, profilo percorribile per la mediana. In attacco piace il serbo del Real Madrid, convince meno Lacazette continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 11 Ottobre 2021.

