Ibrahimovic, l’attesa si prolunga: nemmeno in panchina col Verona

Ibrahimovic, l’attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno per Milan-VeronaZlatan non è ancora pronto al rientro per sabato neanche in panchina: non correrà sul campo prima di giovedì. L’obiettivo diventa la presenza in Champions martedì contro il Porto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 12 Ottobre 2021.

