Muscoli, idee, leadership: così Tchouameni ha conquistato la Francia (ma non si fermerà)

Muscoli, idee, leadership: così Tchouameni ha conquistato la Francia (ma non si fermerà)Dalle giovanili del Bordeaux alla nazionale francese in un lampo: paragonato a Pogba, ora gioca al suo fianco. Le big d’Europa se lo contendono. E lui non ha paura di volare: vuole Champions e Mondiale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 12 Ottobre 2021.

Muscoli, idee, leadership: così Tchouameni ha conquistato la Francia (ma non si fermerà)Dalle giovanili del Bordeaux alla nazionale francese in un lampo: paragonato a Pogba, ora gioca al suo fianco. Le big d’Europa se lo contendono. E lui non ha paura di volare: vuole Champions e Mondiale

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA