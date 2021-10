Dzeko alfiere di un’Inter che diverte. Ibra impalpabile, altro stop per il Milan

Dzeko alfiere di un’Inter che diverte. Ibra impalpabile, altro stop per il MilanIn Champions League i nerazzurri conquistano con forza ed esperienza un successo che vale oro. Ai rossoneri, dall’altro lato di Milano, non resta che fare i conti coi propri limiti per l’Europa che conta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 20 Ottobre 2021.

Dzeko alfiere di un’Inter che diverte. Ibra impalpabile, altro stop per il MilanIn Champions League i nerazzurri conquistano con forza ed esperienza un successo che vale oro. Ai rossoneri, dall’altro lato di Milano, non resta che fare i conti coi propri limiti per l’Europa che conta

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA