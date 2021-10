Gol, assist e recuperi, Dzeko trascina l’Inter anche in Europa: “Vittoria decisiva”

mercoledì 20 Ottobre 2021.

Gol, assist e recuperi, Dzeko trascina l’Inter anche in Europa: “Vittoria decisiva”Dopo il clamoroso errore di Kiev, il bosniaco si sblocca in Champions e si sacrifica a tutto campo: “A volte i gol più difficili sono i più facili. E a Roma non meritavamo di perdere”

