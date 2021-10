Cutro, la Fondazione Pinta realizzerà con gli alunni del Corso Ortofrutticolo un impianto sperimentale per produzione frutta e verdura in acquaponica

Acquaponica e ITS: opportunità di impresa ed occupazione

Esterni

La Redazione

Cutro,

martedì 26 Ottobre 2021.

Da oggi martedi 26 a giovedi 28 ottobre, la Fondazione Pinta -con il supporto dell’azienda veneta Moretto Farm- realizzerà con i discenti del corso ITS ORTOFRUTTICOLO, un impianto sperimentale per la produzione di frutta e verdura in acquaponica.

Le colture fuori suolo consentono di coltivare di più, in maniera sostenibile, su superfici minori. A Crotone, direttamente in un vivaio dotato di serre, i discenti del corso, organizzato dalla Fondazione Pinta e finanziato dalla Regione e dal MIUR, impareranno a costruire questo impianto, con strutture verticali e vasche con pesci che forniranno il nutrimento per le piante e le piante, a loro volta, depureranno le acque per i pesci, garantendo pertanto un elevato risparmio idrico e un utilizzo minimo di sostanze nutritive dall’esterno.

L’innovazione di questo impianto risiede nella sua sostenibilità, in quanto è indipendente dal punto di vista elettrico, termico e idrico. Produrre nel rispetto dell’ambiente: una realtà anche a Crotone.

L’iniziativa parte da un corso ITS e sarà l’occasione per offrire l’opportunità ai partecipanti di avviare un’attività imprenditoriale innovativa e sostenibile anche dal punto di vista sociale ed occupazionale.

Lo rende noto Maria Bruni Presidente della fondazione ITS PINTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA