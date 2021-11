Calabria, Nesci: “CIS può rilanciare area Grecanica”

Il CIS Calabria nasce per finanziare progetti di sviluppo dei nostri territori sul piano ambientale, turistico e culturale

Roma,

mercoledì 17 Novembre 2021.

“Su questo piano un’attenzione particolare va riservata alle minoranze etnolingustiche. Dopo la firma dell’Accordo di Programma Quadro, il Contratto Istituzionale di sviluppo è un ulteriore strumento a disposizione dei Comuni per rilanciare l’area Grecanica, che costituisce un valore aggiunto dell’intera regione e richiede un impegno congiunto a livello istituzionale per essere sempre più attrattiva e fruibile“. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci a margine dell’incontro che si è svolto a Palizzi con diversi sindaci dell’area. “Ho voluto visitare l’area di Bova e Palizzi perché con il Contratto Istituzionale di Sviluppo abbiamo voluto puntare anche sul patrimonio rappresentato da comunità come quella della Grecanica. Un territorio di straordinaria bellezza, ricco di risorse naturalistiche e storiche che vanno valorizzate con adeguati progetti di promozione. Lo strumento della cooperazione rafforzata consente di attuare una sinergia a tutti i livelli istituzionali e un impegno trasversale che – conclude Nesci – è ciò di cui il nostro territorio ha bisogno per avviare un percorso di crescita economica e sociale”.

