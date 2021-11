Inter, Bastoni corre veloce. Senza De Vrij, prove da leader per il “baby centenario”

Inter, Bastoni corre veloce. Senza De Vrij, prove da leader per il “baby centenario” Con l’olandese out, l’azzurro è chiamato a due esami di maturità contro Napoli e Shakhtar. E dopo aver tagliato il traguardo delle 100 presenze in A, è pronto anche a spostarsi momentaneamente al centro continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

giovedì 18 Novembre 2021.

