Bonucci: “Penalty in azzurro? Pronto a tirarli, ma il rigorista è Jorginho”

Bonucci: "Penalty in azzurro? Pronto a tirarli, ma il rigorista è Jorginho"

Il difensore della Juve alla prima doppietta in carriera: "Se me l'avesse chiesto l'avrei tirato senza problemi. Se servisse in futuro? Sicuramente ci sarò"

La Redazione24

,

sabato 20 Novembre 2021.

