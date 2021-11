Votiamo la calabrese Denise Caligiuri per il titolo di Miss Italia Social, entra e vota su Instagram

Esperti del talento e della bellezza selezionano le ragazze. Voto a originalità, social attitude, personalità

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 29 Novembre 2021.

Denise Caligiuri, 29enne di Cirò Marina, è Miss Be Much Calabria e rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Il Concorso riparte, dunque, dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia: le candidate rappresentano tutto il Paese e sono le vincitrici delle selezioni svoltesi nelle varie regioni, scelte tra un numero notevole di partecipanti, ben 12 mila.

A Roma, una giuria di esperti del talento e della bellezza, seleziona venti finaliste per il titolo di Miss Italia e dieci per il titolo di Miss Italia Social.

Determinante il contributo dei social: like, visualizzazioni e followers dei profili instagram delle ragazze incidono per il 5% sull’elezione della nuova Miss Italia e per il 50% sull’elezione di Miss Italia Social. La quota restante viene assegnata dalla giuria sulla base di diversi criteri di valutazione quali l’originalità, la social attitude e la personalità.

Da giovedì 2 dicembre verranno resi noti i nomi delle 20 finaliste che si disputeranno il titolo di Miss Italia.



