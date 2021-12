Commissariato di Polizia a Cirò Marina, sopralluogo del Sindaco e Questore presso la sede individuata dal Comune

La nota del Sindaco Sergio Ferrari

Cirò Marina,

venerdì 03 Dicembre 2021.

Con grande piacere, questa mattina abbiamo ricevuto in Comune la visita del Questore di Crotone, Marco Giambra.

Si è discusso, in generale, sull’attività amministrativa, sull’importanza di alcuni interventi a favore della sicurezza e per contrastare fenomeni criminali.

In particolare abbiamo effettuato il sopralluogo presso la sede individuata dal Comune di Cirò Marina per realizzare il Commissariato di Polizia.

Il Questore ha ritenuto molto idonea la localizzazione individuata ed il contesto in cui l’immobile è ubicato.

Un altro passo in avanti, molto importante, è stato fatto!!!

Un passo alla volta, andiamo avanti, senza fretta, ma con la giusta determinazione e con la forte convinzione di adoperarci sempre nell’interesse del territorio e della collettività!

