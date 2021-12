Covid, la Salernitana non parte. Attesa conferenza dell’Asl

Covid, la Salernitana non parte. Attesa conferenza dell’AslL’Udinese: “Noi pronti a giocare, andremo allo stadio”. A breve l’autorità sanitaria campana parlerà alla stampa. I friulani restano in ritiro e si preparano a scendere in campo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 21 Dicembre 2021.

Covid, la Salernitana non parte. Attesa conferenza dell’AslL’Udinese: “Noi pronti a giocare, andremo allo stadio”. A breve l’autorità sanitaria campana parlerà alla stampa. I friulani restano in ritiro e si preparano a scendere in campo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA