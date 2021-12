Covid: stop dalla Asl, la Salernitana non va a Udine. In B rinviata Lecce-Vicenza

Covid: stop da Asl, la Salernitana non parte per Udine. In B rinviata Lecce-VicenzaL’azienda sanitaria locale ha bloccato la partenza per il Friuli di Ribery e compagni per tre positività accertate. Nella notte l’ufficialità del club campano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 21 Dicembre 2021.

