Donadoni: “Milan, non sei in crisi. Ma devi imparare a vincere nelle difficoltà”

martedì 21 Dicembre 2021.

Donadoni: “Milan, non sei in crisi. Ma devi imparare a vincere nelle difficoltà”L’ex rossonero: “Quando viene meno anche un piccolo dettaglio, la squadra di Pioli non domina più. Inter più attrezzata, ma il Milan si giocherà lo scudetto”

