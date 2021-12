Gravina: “Se il 31 non c’è la cessione, Salernitana fuori”. Ripartenza dalla C?

La Redazione24

,

martedì 21 Dicembre 2021.

Gravina: “Se il 31 non c’è la cessione, Salernitana fuori”. Ripartenza dalla C?”Comunque sono convinto che in questi dieci giorni si salverà”. La linea della Figc, dopo il Consiglio federale di oggi, non cambia. In caso di esclusione sarebbero cancellati tutti i risultati dei campani nel girone d’andata

