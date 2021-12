Giulio Cipriotti nuovo ingegnere dell’Area Tecnica del Comune di Cirò Marina

A comunicarlo è il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 31 Dicembre 2021.

Giulio Cipriotti, 36enne di Cariati, vincitore di concorso, viene assunto al Comune di Cirò Marina, come Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – Posizione economica D1, rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali), mediante scorrimento della graduatoria del concorso.

Cari concittadini, molti tra voi, sono coscienti, delle difficoltà di organico di cui il nostro Ente soffre ormai da molti anni. -Ha commentato il sindaco, che prosegue- Oggi, con soddisfazione, posso comunicare che un piccolo, ma importante tassello è stato piantato. Da oggi l’ingegnere Giulio Cipriotti, vincitore di concorso pubblico, entra a far parte della “nostra” famiglia. Sarà assegnato, viste le sue competenze, all’area Tecnica del Comune. Ciò rappresenta, un piccolo ma importante passo, nella costruzione di quello che immaginiamo e faremo per rafforzare gli “uffici” e quindi i servizi a favore dei cittadini.Un caloroso benvenuto ed un in bocca al lupo al dott. Cipriotti, da parte di tutti noi.

