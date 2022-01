Cirò, 50 mila euro per il nuovo centro sociale per anziani: sarà ubicato sotto l’immobile del Municipio

Cirò,

venerdì 21 Gennaio 2022.

Misura 7 Intervento 7,4.1 “Investimenti per l’introduzione il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale”, da il via all’ Apertura di un Centro Servizi all’interno di un Immobile di proprietà comunale con prevalenti compiti di ausilio, con lo scopo precipuo di mantenere nel loro ambiente le persone sole o con familiari in difficoltà a dar loro l’assistenza necessaria, intercettando così i bisogni espressi ed inespressi dalla collettività e rispondendo a tali esigenze mediante la fornitura di servizi complementari. L’insieme delle prestazioni assicurate- si legge sulla relazione- vanno dall’aiuto alla socializzazione, alla preparazione dei pasti in uno specifico punto mensa, passando attraverso l’erogazione di altri servizi quali prenotazioni visite mediche, disbrigo pratiche presso strutture come patronati, CAF, uffici pubblici o ancora lo svolgimento di altre semplici commissioni come fare la spesa o pagare le bollette. Per come verrà meglio illustrato in seguito, prosegue la nota- il servizio da erogare sarà completato dall’implementazione di un sistema di trasporto urbano ed extraurbano a breve raggio, attraverso l’acquisto di un apposito mezzo, e dallo sviluppo di un’ App in grado di facilitare notevolmente la presa in carico degli utenti beneficiari da parte del Centro Servizi. Il progetto del centro assistenza anziani e persone fragile e presentato nel 2018- scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta- era stato bocciato una prima volta poi abbiamo fatto un ricorso e lo abbiamo vinto, il progetto originariamente era di cento mila euro poi è stato rimodulato a cinquanta mila euro, dobbiamo trovare noi le risorse per poterlo completare e soprattutto all’esterno per quanto riguarda la ristrutturazione, mentre l’ interno dei tre locali di cui l’immobile costituito- prosegue Paletta- sono tutti computate nei cinquanta mila euro. All’interno della struttura precisa ci saranno tre stanze di cui una comune saletta di intrattenimento una sala più operativo in cui ci saranno il computer per allacciamento internet e una postazione per interloquire anche all’esterno oltre e una piccola cucina il refettorio che servirà per i pasti. Appena sarà inaugurata la neo struttura sociale – conclude il sindaco- sarà fatto manifestazione di interesse per la gestione che sarà affidata ad operatori sociali. Un centro questo che migliorerà la condizione sociale dell’antico borgo.

