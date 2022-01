Ginevra la piccola di Mesoraca, non ce l’ha fatta: muore per covid a soli 2 anni. Lutto cittadino

La nota dell’amministrazione comunale e del sindaco di Mesoraca. Una nota anche del Presidente della Provincia Sergio Ferrari

Mesoraca,

domenica 30 Gennaio 2022.

Quello di oggi è un messaggio che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Mesoraca non avrebbero mai voluto scrivere. Un messaggio che esprime la tristezza di un’intera Comunità che, nel giro di pochi giorni, ha visto volare in cielo tre care concittadine a causa del coronavirus.Il risveglio di stamattina poi, è stato ancora più tragico e lascia un intero paese scosso e distrutto.E’ volata in cielo una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso.Il Sindaco, l’Amministrazione e l’intero Consiglio Comunale partecipano commossi ed increduli al dolore che ha colpito la famiglia Sorressa Londino per la perdita improvvisa della cara Ginevra.Sarai un angelo meraviglioso Ginevra, nel giardino dei piccoli angeli.Il Sindaco, mediante ordinanza, proclamerà LUTTO CITTADINO il giorno di svolgimento del funerale.

Oggi tutta la provincia di Crotone -scrive il presidente Ferrari- è scossa e sconvolta dalla terribile notizia della morte della piccola Ginevra di 2 anni di Mesoraca, strappata alla vita, troppo presto, dal maledetto virus Covid-19.Il primo pensiero va alla mamma ed al papà colpiti da una sofferenza straziante e immediatamente dopo a tutti i familiari, anch’essi vittime di un dolore insopportabile.È una tragedia che colpisce per sempre, per questo intendo esprimere vicinanza e cordoglio all’intera comunità di Mesoraca.Sapendo di interpretare il sincero dispiacere di tutti i cittadini, esprimo il cordoglio più profondo di tutta la provincia di Crotone.Sergio FerrariPresidente della Provincia di Crotone

