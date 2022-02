Sabato 12 febbraio “Il ruolo dei giovani e dell’innovazione tecnologica per un’olivicoltura moderna, redditiva e sostenibile”

Sabato 12 febbraio webinar di Triecol, il progetto promosso dal Crea e finanziato dal Psr Calabria

Catanzaro,

lunedì 07 Febbraio 2022.

Prosegue senza soste il percorso di Triecol, il progetto promosso dalla sede di Rende del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicultura del CREA (CREA OFA), finanziato attraverso la misura 1, sottomisura 1.2.1 “Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione” del Psr Calabria 2014/2020. I ricercatori e gli imprenditori agricoli coinvolti nel progetto stanno affrontando le tematiche salienti dell’olivicoltura, focalizzandosi su potenzialità, opportunità e problematiche della filiera, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del settore, attraverso l’innovazione tecnologica. E per garantire la qualità, la modernità e la redditività, insieme alla tutela dell’ambiente, Triecol, attraverso una serie di webinar informativi/divulgativi, sostiene con fermezza la necessità di un collegamento costante ed efficiente tra il mondo della ricerca scientifica e quello dell’imprenditoria agricola, al fine di garantire con continuità il trasferimento delle conoscenze agli olivicoltori. L’argomento che sarà approfondito nel prossimo webinar del progetto, fissato per sabato 12 febbraio alle ore 9:00, riguarda il ruolo dei giovani nell’olivicoltura e nell’innovazione. Tematica molto attuale, alla luce delle politiche nazionali e comunitarie che spingono verso un ricambio generazionale in agricoltura, al fine di modernizzare il settore, non solo con il trasferimento delle conoscenze alle nuove generazioni, ma anche attraverso attrezzature, metodiche e innovazioni di prodotto e processo che siano al passo con i tempi.

Il programma dell’incontro, che sarà moderato da Antonio Boschetti dell’Informatore Agrario, prevede i saluti di Enzo Perri, Direttore del CREA OFA, di Fulvia Caligiuri, membro della commissione Agricoltura e Ambiente del Senato, di Sabrina Diamanti, Presidente nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di Michele Santaniello, Presidente dell’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cosenza, e di Bruno Maiolo, Direttore generale dell’Arsac, l’Azienda per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. La ricercatrice del Crea, nonché coordinatore e responsabile scientifico di Triecol, Elena Santilli, spiegherà poi gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto. Successivamente, Antonio Viscomi, della Commissione lavoro della Camera dei Deputati, esaminerà le attuali competenze e le reali prospettive di lavoro dei giovani. Paolo De Castro, della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, parlerà invece delle opportunità offerte ai giovani dalla nuova Pac. Giacomo Giovinazzo, Dirigente generale del Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari della Regione Calabria, nonché Autorità di gestione del Psr Calabria, relazionerà sulle opportunità e iniziative regionali rivolte ai giovani.Infine, Lina Pecora, consigliere nazionale del Conaf, illustrerà il sistema della conoscenza in agricoltura a supporto dei giovani imprenditori. Seguiranno alcune testimonianze di imprenditori agricoli. Mariangela Costantino, parlerà dell’importanza della partnership tra ricerca e impresa; Michele Librandi delle opportunità dell’olivicoltura 4.0; Raffaele Maiorano di come creare valore con lo sviluppo sostenibile; Enrico Parisi del ruolo dei regimi di qualità. Seguirà poi una tavola rotonda incentrata sulle strategie di sviluppo per le imprese olivicole, alla quale prenderanno parte i Presidenti nazionali dei giovani diCia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri. Le conclusioni saranno tratte da Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura della Regione Calabria.

Per partecipare al webinar basterà registrarsi al link

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_q7FOI0i-T6uWG1URstOBQA

