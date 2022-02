Domenica 13 febbraio l’elezione di Miss Italia 2021 e Miss Italia Social

Il nuovo format in versione interamente digital premierà la concorrente più social in diretta dal Casinò di Venezia sulla piattaforma HELBIZ LIVE

Venezia,

venerdì 11 Febbraio 2022.

Domenica 13 febbraio, oltre al titolo di Miss Italia, verrà assegnato in diretta anche il titolo di Miss Italia Social. In tempo di Covid, il Concorso cambia e si rinnova, diventando interamente digital sulla piattaforma Helbiz Live, che trasmetterà l’evento finale in streaming da Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. Un grande in bocca al lupo da parte degli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della CarliFashionAgency, agenzia di riferimento sul territorio per la moda, spettacolo, organizzazione eventi, produzioni televisive, impegnata nella creazione di un’accademia dello spettacolo; esclusivista del concorso Miss Italia per la Calabria al suo settimo anno consecutivo: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questa difficile ma al tempo stesso travolgente stagione di Miss Italia Calabria 2021. Ci auguriamo che le tre calabresi in gara Martina Salvatore, Erika Arena ed Alessia Ventrice si aggiudichino il podio di Miss Italia Social, che finalmente il concorso elegga la sua Miss Italia 2021, e che a conquistarlo sia l’unica calabrese in gara Francesca Tiziana Russo. Nove le finaliste in gara per il titolo Miss Italia Social, dopo il ritiro di una delle concorrenti, Francesca Ibba. A loro il compito tutt’altro che facile di immortalare la bellezza del capoluogo veneto sui propri profili Instagram secondo quattro aree tematiche: artigianato, sostenibilità, sport, creatività. Il tutto sotto la guida attenta e competente di Maria Vittoria Paolillo, influencer designer e imprenditrice, e Barbara Donadio, imprenditrice digitale e beauty expert. Dopo lo stop imposto dal Covid, l’esperienza è ripartita nella modalità di partecipazione delle ragazze alle prove, ulteriore elemento di novità e rivoluzione che continua a raccontare la capacità di Miss Italia di adattarsi ai cambiamenti storici. Il format proposto è quello di un vero e proprio “diario di bordo”, con l’obiettivo di valorizzazione e promozione della città di Venezia. Determinanti per la scelta della vincitrice saranno criteri quali la qualità di foto e video, l’originalità e l’autenticità dei contenuti, l’efficacia del messaggio e il valore da comunicare, oltre ovviamente alla capacità di raccontare la quotidianità e di creare contenuti “unconventional”. Il “diario di bordo”, la classifica e il “best of” sono pubblicati sul canale Instagram @crown.revolution. Solo le prime due classificate accederanno alla finale in streaming su Helbiz Live. La pagina Instagram dedicata al format @crown.revolution è il contenitore tematico di Miss Italia che accende i riflettori di Instagram sulle aspiranti Miss, raccontando i sogni, le aspirazioni e i valori di una generazione che cambia, ridisegnando e ampliando il concetto di bellezza. Sul profilo vengono presentate le finaliste di Miss Italia e le Miss Italia Social. È qui che le ragazze si raccontano, mettendo in risalto passioni, paure ed emozioni. Su @crown.revolution viene raccontato il diario di bordo delle Miss Italia Social e vengono forniti, in tempo reale, tutti gli aggiornamenti sul format.

