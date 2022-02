Cirò, approvato il più grande progetto di riqualificazione: 2 milioni di euro al Rione Valle

Il progetto di riqualificazione del Rione Valle consentirà nei prossimi mesi di far diventare il centro storico un grande cantiere

Cirò,

sabato 12 Febbraio 2022.

Il progetto nasce nel 2015 per volere della precedente amministrazione comunale -afferma il Sindaco Francesco Paletta- che partecipò ad un avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle aree interne degradate ed oggi ammesso per lo scorrimento della graduatoria.Lo studio di fattibilità tecnico ed economico, che è stato oggi migliorato ed integrato, è il primo passo che diventerà successivamente definitivo ed esecutivo. Nel particolare verranno abbattute case ed immobili fatiscenti non recuperabili per creare un’area parcheggio, un anfiteatro e tanti piccoli locali per l’artigianato e il commercio, prevedendo solo 100.000 di espropri vari.

La zona interessata nel Rione Valle, -conclude Paletta- che sistemerà i sottoservizi e l’intera pavimentazione in pietra locale, parte dalla zona S. Menna e S. Giuseppe per arrivare fin sotto Piazza S. Pugliese con la ristrutturazione del Palazzo Pignatari- De Sole e la creazione anche di aree verdi.

Ringraziamo l’ufficio tecnico comunale ma anche tutti coloro che hanno collaborato a questo grande intervento che cambierà il volto del centro storico.

